Лавров прибыл в Гоа на заседание глав МИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в индийский штат Гоа, чтобы поучаствовать в заседании глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Сергей Лавров также должен встретиться с главами МИД Индии, Китая и Пакистана. Министры планируют провести подготовку к заседанию Совета глав государств-членов ШОС. Оно пройдет 3-4 июля в столице Индии Нью-Дели.

Кроме того, на заседании министры должны одобрить проект решения совета глав государств-членов о предоставлении Ирану статуса государства-члена и обсудить обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры приема в ШОС. Также ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ.

На данный момент статус члена в ШОС есть у Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Анастасия Ларина