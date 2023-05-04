Президент пожелал нижегородскому губернатору удачи на выборах

Президент Владимир Путин выразил надежду на то, что «люди поддержат» намерение руководителя Нижегородской области Глеба Никитина переизбраться на второй срок. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи с губернатором, о которой официальный сайт Кремля сообщил в среду днем.

В начале беседы господин Никитин рассказал президенту о социально-экономической ситуации в его регионе. В частности, он сообщил, что гособоронзаказ по ключевым позициям, в том числе в обеспечении нужд военной операции, исполняется «надлежащим образом», несмотря на возникающие проблемы «с заменой комплектующих и с изменением кооперации». Для решения проблем с кадровым обеспечением создано областное кадровое агентство, доложил губернатор. Он также поблагодарил господина Путина за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести»: «Я считаю, что нам сам бог велел это знамя арсенала Победы, "фабрики", кузницы Победы продолжать нести с честью».

Глеб Никитин также сообщил, что массового закрытия нижегородских предприятий из-за санкций удалось избежать, а в сельском хозяйстве и строительной отрасли даже зафиксирован рекордный за 30 лет рост показателей. «Вижу очень много начатых по-настоящему интересных проектов, вижу потенциал их завершения. В принципе вижу и те проекты, которые могут еще стартовать, для того чтобы регион развивался»,— отметил глава области, напомнив, что в сентябре у него заканчивается «пятилетний цикл работы на должности губернатора». «С учетом изложенного и видения будущего, конечно, я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу. Но здесь, конечно, все будет зависеть от вашей также позиции»,— заявил господин Никитин. «Все зависит прежде всего от позиции людей — нижегородцев и всех жителей области,— ответил Владимир Путин.— Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат».

Афанасий Сборов