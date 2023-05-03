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«Движение первых» заняло бывшее здание минздрава Татарстана в Казани

Двухэтажное здание на Островского,11 в Казани общей площадью 2 тыс. кв. м предоставили под главную резиденцию республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Татарстане. До недавнего времени здесь располагалось министерство здравоохранения Татарстана, переехавшее на Бутлерова, 40.

Исторически это здание бывшей Клячкинской больницы, в которой 110 лет назад умер татарский поэт Габдулла Тукай. Его творчество, а также в целом национальную культуру решено отразить в концепции оформления дома организации, отмечается в сообщении ее пресс-службы.

Ранее лидер татарстанского отделения «Движения первых», помощник главы республики Тимур Сулейманов говорил «Ъ-Казань», что организация планирует к концу 2023 года создать в Татарстане более 700 первичных ячеек.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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