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Коммерсантъ FM
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Мертвым душам нашлось место на «Московских ярмарках»

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами столичного ГБУ

Как стало известно “Ъ”, в Юго-Восточном округе Москвы расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Московские ярмарки» Натальи Новиковой и двух ее подчиненных. Им инкриминируется мошенничество. По версии следствия, управленцы фиктивно трудоустраивали в ГБУ своих знакомых и получали за них заработную плату, оставляя в качестве вознаграждения «мертвым душам» по 5–10 тыс. руб. Общий ущерб, причиненный ГБУ, следствием пока оценивается в сумму около 11 млн руб.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.159 УК РФ) было возбуждено следственным управлением СКР по Юго-Восточному административному округу столицы 2 мая этого года. Как было установлено в ходе расследования, бывший заместитель директора ГБУ «Московские ярмарки» Наталья Новикова (была уволена из учреждения в июне 2021 года) «не позднее октября 2018 года вошла в преступный сговор» с двумя своими подчиненными, одна из которых занимала должность начальника отдела по обеспечению работы массовых мероприятий ГБУ, а другая — администратора фестивальных площадок «Московских ярмарок». Целью сговора, по версии следствия, было хищение денежных средств фонда заработной платы учреждения.

Государственное бюджетное учреждение «Московские ярмарки» находится в ведомственном подчинении департамента торговли и услуг столицы. Осуществляет координацию, организацию проведения и обеспечение ярмарочных мероприятий в Москве.В уголовном деле несколько эпизодов. В частности, в ходе предварительного расследования было установлено, что с 26 октября 2018 по 1 июля 2021 года фигурантки договорились со своим знакомым, неким господином Афониным, и трудоустроили его в ГБУ на должность администратора фестивальных площадок при условии, что тот за небольшое вознаграждение будет отдавать женщинам начисляемую ему зарплату. При этом господину Афонину, по версии следствия, не требовалось исполнять какие-либо обязанности, а подозреваемые вносили в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об осуществлении им трудовой деятельности в организации. За весь период якобы работы господина Афонина в ГБУ ему было выплачено в общей сложности 2,4 млн руб. Незаконно полученную зарплату он ежемесячно возвращал участницам аферы, оставляя при этом себе от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за оказанную «услугу».

Как установило следствие, всего за указанный в уголовном деле период фигурантки успели оформить таким образом трудоустройство восьми человек, размер зарплаты которых зависел от занимаемой должности в ГБУ. Для участия в афере, по данным следствия, подбирались люди из числа знакомых фигуранток, которых устраивало не слишком большое вознаграждение. Ряд из них уже дали следствию показания, рассказав об обстоятельствах предполагаемого мошенничества. В ходе расследования были проведены обыски, в рамках которых следователь и оперативники изъяли табели учета рабочего времени и другие документы. Ущерб госучреждению, по подсчетам следствия, составил свыше 10,818 млн руб.

Следует добавить, что Наталья Новикова ранее обращалась в Лефортовский суд Москвы с иском о признании ее увольнения из «Московских ярмарок» незаконным, восстановлении на работе, взыскании компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 3 марта 2022 года суд отказал истице, однако уже в ходе рассмотрения апелляционной жалобы госпожи Новиковой стороны заключили мировое соглашение. В соответствии с ним была изменена формулировка причины увольнения экс-замдиректора, ей была выплачена компенсация в размере 1,26 млн руб.

Оперативно получить комментарий в ГБУ «Московские ярмарки» “Ъ” не удалось.

Юрий Сюн

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