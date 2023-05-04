Ефрейтор подрался на 17 лет

Южный окружной военный суд (ЮОВС) в Ростове-на-Дону приговорил военнослужащего Дмитрия Марьяновского, обвиняемого в особо жестоком убийстве двух незнакомых ему людей, к 17 годам колонии строгого режима. По версии следствия, пьяный ефрейтор в новогоднюю ночь на 1 января 2022 года в Евпатории во дворе жилого дома избил двоих гражданских, один из которых скончался на месте происшествия, второй — позже в больнице. Подсудимый не признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как говорится в материалах дела, которое рассматривал ЮОВС, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022-го ефрейтор Дмитрий Марьяновский в Евпатории в съемной квартире, расположенной в доме на Московской улице, выпивал с двумя сослуживцами. Примерно в 0:10 военнослужащий вышел прогуляться по улицам города. Через полчаса он остановился у дома №49 по проспекту Ленина и начал срывать гирлянду с окон медицинского центра, расположенного на первом этаже здания. Тут ефрейтор заметил подростка, который проходил неподалеку и наблюдал за происходящим. Военнослужащий подошел к мальчику и схватил его за куртку, однако тот сумел вырваться и забежал в подъезд дома.

Ефрейтор Марьяновский, по материалам дела, пошел следом за подростком, но, оказавшись вблизи помещения охраны здания, переключил внимание на двоих мужчин, которые находились внутри и общались между собой. Как указано в материалах дела, это были 61-летний житель Евпатории Айдер Кудусов, подменявший работавшего охранником сына, и 55-летний Амет Асанов, друг господина Кудусова, пришедший к приятелю, чтобы вместе встретить и отпраздновать Новый год.

По версии следствия, ефрейтор Марьяновский был недоволен тем, что упустил подростка, а также «в силу алкогольного опьянения» ошибочно предположил, что стал объектом насмешек со стороны господ Кудусова и Асанова. Желая проучить незнакомцев и «показать пьяную удаль», военнослужащий, по материалам дела, набросился на них и жестоко избил.

В 1:34 господа Кудусов и Асанов были доставлены в городскую больницу. 2 января скончался, не приходя в сознание, господин Асанов. Господин Кудусов также умер от полученных травм.

Дмитрию Марьяновскому было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство (п. п. «д», «и» ч. 2 ст. 105, а также ч. 3 ст. 30 и п. п. «а», «д», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Данные им показания схожи с версией следствия, однако вину в инкриминируемых ему преступлениях он не признал.

Согласно материалам дела, 31-летний Дмитрий Марьяновский родился в городе Емва Коми. В 2006 году получил один год условно за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ). В 2015, 2020 и 2021 годах в отношении Марьяновского были возбуждены дела о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и побоях (п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 112, ст. 116 УК РФ), а также о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Все они были прекращены: в первом случае — в связи с примирением сторон, в двух других — в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С 2018 года Дмитрий Марьяновский проходил военную службу по контракту в войсковой части, дислоцированной в Чечне. В 2019 году занял должность старшего механика-водителя. С декабря 2021 года находился в командировке в Евпатории. «Командованием войсковой части характеризуется посредственно»,— отмечается в материалах дела.

Приговор по делу не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону