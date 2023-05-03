Заемщики разошлись по секторам

По итогам четвертого квартала 2022 года общее число клиентов банков составило 46 млн. Это на 0,6 млн больше, чем годом ранее. При этом количество клиентов, у которых есть и займы в микрофинансовых организациях (МФО), и кредиты в банках, не увеличивается на протяжении восьми кварталов. Хотя отдельно друг от друга рост показывают оба сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как следует из материалов Банка России, по итогам четвертого квартала 2022 года число клиентов, у которых есть и займы в МФО, и кредиты в банках, не растет и сохраняется на уровне чуть выше 3,5 млн человек уже на протяжении восьми кварталов. При этом по отдельности число банковских заемщиков и заемщиков микрофинансовых компаний растет. Так, на 1 января 2023 года в банках было 38,5 млн клиентов, что на 0,6 млн больше, чем 1 января 2022 года, число клиентов МФО выросло за прошлый год с 3,9 млн до 4 млн человек, следует из данных ЦБ.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что около 14% заемщиков за последний год одновременно являлись клиентами банков и МФО.

При этом большинство опрошенных (67%) брали микрозаймы, чтобы избежать просрочки по кредиту. Из них 73% не посчитали переплату по займам существенной, а 97% признались, что просрочки в банке удалось избежать благодаря займу.

В 2023 году рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться после провала 2022 года. Так, по данным Frank RG, по итогам марта банками было выдано кредитов физлицам на сумму 1,34 трлн руб., что на 35% больше, чем в феврале. Примечательно, что рост показали все сегменты кредитования. Ранее рост обеспечивался преимущественно ипотекой, а автокредитование и POS-кредитование, например, показывали негативную динамику на фоне дефицита востребованных товаров на рынке и сберегательной модели поведения населения.

В марте наибольший рост показал сегмент необеспеченных кредитов наличными — почти на 39%, до 631,5 млрд руб. Число таких ссуд выросло на 33%, до 3 млн кредитов. В сегменте автокредитования, наиболее пострадавшем в 2022 году, рост по итогам марта составил 21,5% в денежном выражении (до 39,7 млрд руб.) и 14% в количественном (до 71,1 тыс. кредитов).

Восстанавливается и POS-кредитование: за отчетный месяц было выдано 1,3 млн кредитов (рост на 14%) в торговых точках на 39,7 млрд руб. (рост на 23%). Объем выдач ипотечных кредитов составил 573,5 млрд руб. Это выше показателей февраля на 35,1%. Число ипотечных кредитов, выданных банками в марте, также оказалось выше показателей февраля на 36% (154,3 тыс. кредитов).

Число клиентов МФО растет быстрее банковских на фоне ужесточения скоринговой политики банков и участившихся отказов. Это приводит к перетоку части банковской аудитории в МФО, конкретнее в сегмент installment (среднесрочные займы).

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 2 апреля 2023 года: «Есть такая инициатива сделать часть заемщиков клиентами банков, а не клиентами микрофинансовых организаций, потому что им банки отказывают, у них более жесткие правила».

«Прирост происходит за счет в прошлом банковских клиентов, которые активно интересуются сегментом installment, он по своим характеристикам наиболее близок к банковским кредитам»,— подтверждает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Кроме того, в этом году клиентская база крупных МФО может пополниться клиентами небольших компаний, ушедших с рынка ввиду новых регуляторных ограничений, допускает исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

«Но рост клиентской базы МФО может быть ограничен регуляторными изменениями, в том числе введением макропруденциальных лимитов. Как следствие, получить заем некоторым категориям заемщиков в 2023 году станет сложнее»,— отмечает Эльман Мехтиев. Кроме того, уточняет он, нельзя исключать и того факта, что в принципе финансовый рынок вышел на свое плато, когда платежеспособная аудитория уже в той или иной мере знакома с продуктами как МФО, так и банков.

Полина Трифонова