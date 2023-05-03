Распределение и самоопределение

В Госдуме раскритиковали законодательную инициативу Татарстана вернуть обязательное распределение студентов по окончании вузов. Глава профильного думского комитета Сергей Кабышев назвал такое решение радикальным, добавив, что оно «сопряжено с ограничением свободы передвижения». В Госсовете Татарстана настаивают, что «отработка» образования необходима в условиях дефицита кадров в сфере ОПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День открытых дверей в НИУ ВШЭ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ День открытых дверей в НИУ ВШЭ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект изменений в федеральный закон «Об образовании» в конце апреля направлен Госсоветом Татарстана в Госдуму. Поправки, в частности, устанавливают, что выпускники вузов и колледжей, которые обучались за счет бюджета, подлежат «трудоустройству путем их распределения по полученной квалификации». В случае отказа выпускник должен возместить стоимость обучения государству. Срок трудовой деятельности выпускника, следует из документа, по распределению составит три года.

Согласно инициативе, план распределения будет составлять уполномоченный правительством РФ орган. При этом отработка для выпускника может проходить в любом регионе страны. Впрочем, предусмотрено и распределение по месту жительства — в случае, если у выпускника (или у его родителей или детей) инвалидность, а также в случае беременности и наличия ребенка до трех лет. Законодатели предусмотрели получение «справки о предоставлении возможности самостоятельного трудоустройства», если государство не найдет работу для выпускника за два месяца.

Важность инициативы депутаты Татарстана связали в том числе с проведением СВО: «Настоящий законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работой согласно полученной квалификации на срок не менее трех лет по завершении обучения, что, в свою очередь, будет способствовать кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны». По данным республиканского парламента, с конца 2022 года «острой стала потребность в кадрах на предприятиях ОПК» и сегодня необходимо найти для работы 5,5 тыс. человек. К 2030 году общая потребность в кадрах предприятий региона может составить 92 тыс. человек, в том числе получивших среднее профессиональное образование — 71 тыс. человек, высшее — 21 тыс. человек.

«Попытки директивно-командным образом решать сложные системные проблемы занятости бесперспективны»,— отреагировал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»).

Он отметил, что «на данный момент отсутствует научно-экспертное обоснование, позволяющее судить о том, что механизм универсального обязательного распределения действительно позволит решить те проблемы, на которые он направлен». Предложенный вариант он назвал радикальным и уточнил, что его «едва ли можно считать правильным и своевременным». В частности, отметил он, предложение противоречит Конституции РФ, поскольку обязательное распределение «сопряжено с ограничением свободы передвижения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители «Единой России» также раскритиковали проект Татарстана. «Мы это уже слышали, и не раз... Мол, давайте обяжем всех, кто учился на бюджете, отработать три года, а в случае отказа — компенсировать стоимость обучения. Я много раз писал, но скажу еще: в России распределения больше нет и не должно быть!» — заявил первый зампред комитета Александр Мажуга. Внесение таких законопроектов он назвал «элементом нездорового популизма», который «дает лишний раз повод и так взволнованным абитуриентам переживать».

«Система обязательного распределения студентов-бюджетников может звучать привлекательно, но на практике она губительна и нереализуема»,— добавил глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он полагает, что «предприятия не скажут спасибо за обязательство трудоустроить 500 тыс. человек без опыта, мотивации и навыков».

Отметим, законопроект был направлен в Госдуму главой фракции «Единой России» Госсовета Татарстана Юрием Камалтыновым, который исполняет обязанности спикера парламента. Дозвониться “Ъ” до него не удалось.

Глава пресс-службы Госсовета Резида Макуева подчеркнула, что пока «законодательная инициатива в рабочем порядке направлена в cовет законодателей Госдумы для предварительного заключения». Сам же документ об обязательном распределении студентов в парламенте Татарстана пока не обсуждался, заверила “Ъ” госпожа Макуева: «После 9 июня, когда придет заключение совета законодателей, комитет Госсовета по образованию и науки примет какую-то позицию».

На запрос “Ъ” с просьбой высказать отношение к инициативе в Министерстве высшего образования и науки РФ пока не ответили.

В Госсовете Татарстана и прежде пытались заставить выпускников вузов отрабатывать свое образование. В 2012 году были подготовлены поправки к региональному закону «Об образовании», которые предполагали, что студенты-бюджетники после получения диплома в течение трех лет будут работать по своей специальности для «удовлетворения потребности» государства. Но тогда это объяснялось не дефицитом кадров в ОПК. Как отмечал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, республике не хватало учителей, врачей, ветеринаров, агрономов, механизаторов и инженеров сельского хозяйства. Депутаты Госсовета тогда подготовили аналогичный проект федерального закона, но Госдума не стала его рассматривать.

Кирилл Антонов, Казань