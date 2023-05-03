Крупнейший спонсор ФБК заявил о планах сократить финансирование структур Навального

Предприниматель Борис Зимин (признан иностранным агентом), один из основных спонсоров проектов оппозиционера Алексея Навального, сообщил о планах сократить финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован). Господин Зимин сказал, что структуры Навального сейчас находятся вне России, поэтому безопасно могут собирать пожертвования сами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Зимин (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Зимин (признан иностранным агентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В интервью YouTube-каналу «Это Осетинская» Борис Зимин рассказал, что стал одним из первых спонсоров ФБК в 2011 году, когда основали организацию. Первые годы он ежемесячно перечислял 300 тыс. руб., затем размер финансирования увеличился. При этом он подчеркнул, что поддерживал не только ФБК, но и «всю группу Алексея Навального».

В последние годы, рассказал предприниматель, поддержка превысила миллион долларов в год. «Нехорошо, так долго иметь большого донора. Неправильно с моей точки зрения, потому что организация находится в безопасности относительно России и пусть собирает деньги открыто, более громко»,— объяснил предприниматель.

По его словам, когда ФБК находился в России, финансирование организации усложнялось из-за нескольких факторов, включая законодательство. «Политическая организация должна быть прозрачной. Но в России были нюансы, было очень сложно все карты раскрывать»,— сказал Борис Зимин. Он считает, что сегодня, когда организация вне страны, «нужно открываться».

Борис Зимин в 2004 году переехал из России в Великобританию, с 2020 года проживает в Израиле. После начала спецоперации он критиковал действия российских властей в отношении Украины. В январе 2023 года МВД объявило предпринимателя в федеральный розыск по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает его участником хищения акций каршеринговой компании BelkaCar. Ущерб по делу оценивается в €47 млн.

ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального были признаны экстремистскими и запрещены в России в июне 2021 года. В решении Мосгорсуда говорилось, что организации Алексея Навального пытались сформировать у общества мнение о необходимости смены власти, в том числе организовывая акции, «перерастающие в массовые беспорядки». В 2022 году команда оппозиционера объявила о создании международного Фонда борьбы с коррупцией (Anti-Corruption Foundation International). Сам Навальный с февраля 2021 года отбывает срок в исправительной колонии Владимирской области.