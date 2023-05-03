Оператор Пулково объявил тендер на разработку проекта второй очереди аэропорта

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) объявила конкурс на проектно-изыскательные работ фазы «А» второй очереди аэропорта Пулково. Как следует из данных портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 511 млн рублей.

Подрядчик по условиям контракта должен будет разработать проектную документацию на новую рулежных дорожку, пассажирские перроны, площадки противообледенители обработки самолетов и погранпункты. К конкурсу допускаются только предприятия, имеющие опыт разработки проектов строительства и реконструкции аэровокзальных комплексов свыше 15 тыс. кв. м. Заявки на участие в тендере принимают до 18 мая, тогда же будут подведены итоги.

Напомним, 8 февраля 2023 года правительство Петербурга, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и АО «Аэропорт Пулково» подписали дополнительное соглашение, предусматривающее создание, реконструкцию и эксплуатацию аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры на срок до 2060 года. Подписанным допсоглашением предусмотрено начало проектирования второй очереди развития аэропорта.

Подробнее — в материале «"Воздушным воротам" дали еще двадцать лет».

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