В Щербиновском районе отменили карантин по лейкозу скота

В Щербиновском районе отменили карантин, введенный в связи со вспышкой лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ограничительные меры, которые ввели в апреле текущего года, отменили на территории трех частных хозяйств селе Екатериновка.

Ограничительные меры включали запрет на вывоз животных, посещение территории очага заболевания, совместный удой больных и здоровых животных, выпас скота, сбор крови инфицированных особей и другие действия.

Ранее карантин по лейкозу скота ввели в станице Новоивановской Новопокровского района. Там территорией очага заболевания была определена зона радиусом 1,5 км от предприятия, расположенного на улице Пионерской, 94, на котором обнаружили зараженных животных.

Анастасия Донскова

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