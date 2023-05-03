Минэкономразвития: реальная зарплата в феврале выросла на 2%

В феврале реальная заработная плата в России выросла на 2% в годовом выражении, следует из отчета (.pdf) Минэкономразвития о текущей ситуации в экономике. В номинальном выражении зарплаты россиян в феврале выросли на 13,2% год к году. С начала текущего года к февралю реальная зарплата выросла в России на 1,7%, номинальная — на 13,3% в годовом выражении.

По оценке Росстата, которую приводит «Интерфакс», среднемесячная зарплата в стране в номинальном выражении составила 65 094 руб.

Согласно апрельским прогнозам Минэкономики, по итогам 2023 года зарплаты в реальном выражении с учетом инфляции вырастут на 5,4%, а в номинальном — на 10,9%. Минэкономики считает, что на рост реальных зарплат повлияет замедление инфляции, низкая безработица и конкуренция работодателей за рабочую силу. По итогам 2022 года зарплаты выросли в номинальном выражении на 12,6%, но сократились на 1% в реальном выражении.

Эрдни Кагалтынов