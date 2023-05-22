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Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин:

В первую очередь я участвовал в конкурсе из любопытства. В научной среде этот конкурс известен чуть меньше, нежели в предпринимательском сообществе или государственном управлении. Мне стало любопытно узнать, что это за суперконкурс и чего я стою. Стимулом для меня стала возможность получить независимую оценку своих знаний и управленческих навыков.

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Ярких воспоминаний о конкурсе много. В заочном этапе я участвовал расслабленно, выполнял задания по субботам, когда оставался один на работе. Первое волнение испытал, когда приехал на контрольное тестирование в Москву. Было бы досадно не подтвердить на нем свои знания. Это мне запомнилось.

Еще один волнительный момент был на суперфинале. Конкурс очень серьезный, и я отдавал себе отчет в компетенциях других участников. Недостойных там точно нет. Каждый легко мог войти в сотню победителей. Когда оглашали победителей и Сергей Кириенко вручал награды, я сидел как на иголках, потому что появился азарт к победе.

А самое приятное воспоминание — это люди, с которыми я общался за конкурсным столом. Особенно в рамках трека «Наука», который мне ближе всего. С ними можно обсудить общие проблемы, интересные ходы, которые можно использовать в управленческой деятельности, рассказать о своих успехах, зная, что тебя точно оценят.

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