Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Дмитрий Арсютов

Опыт, который я получил, участвуя в конкурсе «Лидеры России», колоссальный. В первую очередь это возможность оценить свои навыки, компетенции, сравнить себя с сильнейшими управленцами страны. Самое главное — сделать вывод о своих базовых знаниях и составить быстрый и четкий план дальнейшего развития. Опираясь на коллег по конкурсу, теперь уже моих друзей, получить широкомасштабную поддержку, ценные советы, возможность выстраивания новых проектов.
Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ
Мне важно выводить себя из состояния равновесия, создавать новые вызовы, поэтому я решил участвовать в конкурсе «Лидеры России». На этой площадке собираются очень сильные, мотивированные профессионалы, которые в своих специальностях уже достигли больших высот, обладают глубокими знаниями и компетенциями. Соревнование с такими людьми еще больше повышает значимость победы и мотивирует на дальнейший рост.
Участие в конкурсе помогло сориентироваться, куда двигаться дальше. А с другой стороны, мне хотелось показать самому себе, что уже имеющийся у меня опыт может стать хорошим подспорьем для дальнейшего карьерного роста, помощи людям, развития более серьезных навыков наставничества, взятия более ответственных рубежей. Опыт конкурса помог в осознании своих перспектив и помогает сейчас на моем посту руководителя самого крупного офтальмологического института в стране, где ежегодно выполняется более 300 тыс. операций.