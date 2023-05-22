Победитель третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России», генеральный директор Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова Дмитрий Арсютов

Опыт, который я получил, участвуя в конкурсе «Лидеры России», колоссальный. В первую очередь это возможность оценить свои навыки, компетенции, сравнить себя с сильнейшими управленцами страны. Самое главное — сделать вывод о своих базовых знаниях и составить быстрый и четкий план дальнейшего развития. Опираясь на коллег по конкурсу, теперь уже моих друзей, получить широкомасштабную поддержку, ценные советы, возможность выстраивания новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Мне важно выводить себя из состояния равновесия, создавать новые вызовы, поэтому я решил участвовать в конкурсе «Лидеры России». На этой площадке собираются очень сильные, мотивированные профессионалы, которые в своих специальностях уже достигли больших высот, обладают глубокими знаниями и компетенциями. Соревнование с такими людьми еще больше повышает значимость победы и мотивирует на дальнейший рост.

Участие в конкурсе помогло сориентироваться, куда двигаться дальше. А с другой стороны, мне хотелось показать самому себе, что уже имеющийся у меня опыт может стать хорошим подспорьем для дальнейшего карьерного роста, помощи людям, развития более серьезных навыков наставничества, взятия более ответственных рубежей. Опыт конкурса помог в осознании своих перспектив и помогает сейчас на моем посту руководителя самого крупного офтальмологического института в стране, где ежегодно выполняется более 300 тыс. операций.