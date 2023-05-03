Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым президентом Всемирного банка стал Аджай Банга

Сегодня, 3 мая, совет директоров Всемирного банка объявил о том, что он одобрил назначение нового президента Аджая Банги. Он займет должность 2 июня и сменит на этом посту Дэвида Малпасса. Сейчас господин Банга занимает пост вице-президента инвесткомпании General Atlantic, а с 2010 по 2021 год он возглавлял Mastercard. Как пишет The New York Times, совет директоров избрал его не единогласно — представитель от России воздержался от голосования.

Фото: Ruben Sprich//File Photo/File Photo/File Photo, Reuters

Фото: Ruben Sprich//File Photo/File Photo/File Photo, Reuters

Президент Всемирного банка избирается на пять лет и может быть переизбран. Господин Малпасс уходит с должности досрочно — срок его полномочий должен был закончиться в 2024 году. Главой Всемирного банка традиционно становится гражданин США, которого предлагает на эту должность американский президент. Поэтому кандидатуру господина Малпасса предлагал экс-президент США Дональд Трамп, а господина Банги — Джо Байден. Господина Малпасса довольно активно критиковали экологические организации, обвиняя его в том, что под его руководством Всемирный банк не прикладывает необходимых усилий для противодействия климатическим изменениям.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...