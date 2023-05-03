Новым президентом Всемирного банка стал Аджай Банга

Сегодня, 3 мая, совет директоров Всемирного банка объявил о том, что он одобрил назначение нового президента Аджая Банги. Он займет должность 2 июня и сменит на этом посту Дэвида Малпасса. Сейчас господин Банга занимает пост вице-президента инвесткомпании General Atlantic, а с 2010 по 2021 год он возглавлял Mastercard. Как пишет The New York Times, совет директоров избрал его не единогласно — представитель от России воздержался от голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ruben Sprich//File Photo/File Photo/File Photo, Reuters Фото: Ruben Sprich//File Photo/File Photo/File Photo, Reuters

Президент Всемирного банка избирается на пять лет и может быть переизбран. Господин Малпасс уходит с должности досрочно — срок его полномочий должен был закончиться в 2024 году. Главой Всемирного банка традиционно становится гражданин США, которого предлагает на эту должность американский президент. Поэтому кандидатуру господина Малпасса предлагал экс-президент США Дональд Трамп, а господина Банги — Джо Байден. Господина Малпасса довольно активно критиковали экологические организации, обвиняя его в том, что под его руководством Всемирный банк не прикладывает необходимых усилий для противодействия климатическим изменениям.

Яна Рождественская