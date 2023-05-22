Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместитель губернатора ХМАО — Югры Азат Ислаев:

О конкурсе узнал случайно, увидев рекламу в социальных сетях. До окончания приема заявок оставалось буквально пару часов, но несмотря на это, быстро принял решение участвовать. Хотел проверить, насколько конкурентоспособен среди лучших управленцев страны. Понимал: участники конкурса имеют высокий уровень подготовки, хотелось себя испытать. В конкурсе получил много возможностей, в первую очередь это сообщество лидеров, новый круг знакомств, возможность личного развития. Сегодня мы общаемся с лучшими руководителями страны из разных областей государственного управления, бизнеса, науки. Участие в конкурсе — это еще и выход из зоны комфорта. Будучи руководителем, я столкнулся с определенными сомнениями, ведь среди участников были и сотрудники, и подчиненные — не хотелось ударить в грязь лицом. Но результат превзошел самые смелые ожидания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ Фото: Предоставлено пресс-службой РСВ

Самое яркое воспоминание, связанное с участием в конкурсе,— это, безусловно, встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сама атмосфера, уникальная возможность прямого диалога с президентом, возможность узнать лидера страны, рассказать о себе, результатах в работе, задачах на будущее. Рассказал президенту о своем жизненном пути, о работе в Республике Татарстан, на Дальнем Востоке, сегодня уже в Ханты-Мансийском округе, в условиях Западной Сибири и Севера.

Самый главный опыт, который я приобрел,— это понимание, что, несмотря на достигнутые результаты, не нужно останавливаться, нужно двигаться дальше — к новым целям, испытывать себя, добиваться высот. Это делает внутренне сильнее. Я в очередной раз убедился, что готов к более амбициозным задачам. Все возможно, и ограничения, которые есть, находятся только в нас самих. «Лидеры России» — это серьезное испытание. Здесь ты находишься в условиях непривычных сценариев и получаешь объективную оценку своих компетенций и навыков, доказывая, что можно идти дальше и развиваться. Конкурс позволил получить наставника: им стал вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Фактический переход на более значимую должность, возможность расширения круга обязанностей, масштабности задач. А также возможность продолжить обучение в одном из лучших вузов страны с помощью гранта, который я выиграл по результатам конкурса.