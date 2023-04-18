В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении пользователей мусорного полигона под Гатчиной

Управление Следственного комитета РФ по городу Гатчина возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ) в отношении ООО «Монита», арендующего площадку мусорного полигона «Вырицкий» у местной администрации. Компании вменяют в том числе допущение пожаров на свалке, которые сильно загрязнили воздух.

Как сообщает пресс-служба СКР, по версии следователей, пожар на полигоне произошел 17 февраля вследствие нарушения правил хранения отходов III-IV классов опасности.

«В результате горения произошел выброс оксида углерода, азота оксид, диоксид азота, углерода в атмосферный воздух, которые создали угрозу причинения существенного вреда здоровью людей, проживающих вблизи полигона. По данному факту в следственный орган неоднократно поступали обращения граждан»,— говорится в сообщении.

Ранее ведомство вносило представления в адрес «Мониты» с требованием рекультивировать полигон и устранить нарушения. Также были возбуждены административные дела.

Напомним прокуратура Ленобласти в ходе проверки выявила многочисленные нарушения на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) «Вырицкий» под Гатчиной. В отношении собственника полигона ООО «Монита» возбуждены административные дела о нарушении требований по охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологических правил при обращении с отходами (ст. 6.35 и 8.2 КоАП РФ). Прокуратура предъявила в Гатчинский городской суд исковое заявление об обязании компании разработать проект рекультивации полигона.

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