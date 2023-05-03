Около тюменского села с вертолета тушат пожар на 70 га

Вблизи села Салаирка (Тюменская область) на площади около 70 га горит сухая трава, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По данным ведомства, угрозы распространения огня нет.

На месте возгорания работают сотрудники авиалесоохраны, противопожарной службы и областного ГУ МЧС. Задействовано 14 единиц техники и 43 человека, к ликвидации пламени привлечен вертолет МИ-8 авиакомпании Utair.

Около 12:00 в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Надежда» произошло возгорание сухой травы на площади 15 гектаров. Пламенем были повреждены два здания. На месте от МЧС работали девять единиц техники и 15 человек личного состава. Пожар был ликвидирован.

В Свердловской области на прошлой неделе произошло несколько крупных пожаров. Наиболее серьезный – в поселке Сосьва, где огонь уничтожил дома более 600 человек, а также больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека. Над Тюменью из-за пожаров в соседней области повис запах гари и смог.

Полина Хабарова

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