Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аксенов сообщил о работе ПВО на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, БПЛА ликвидированы в окрестностях Феодосии.

Накануне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на западе полуострова. Глава Крыма тогда сообщил, что силы флота при взаимодействии с ПВО отражают атаки на внешнем рейде. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...