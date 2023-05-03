Аксенов сообщил о работе ПВО на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, БПЛА ликвидированы в окрестностях Феодосии.

Накануне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на западе полуострова. Глава Крыма тогда сообщил, что силы флота при взаимодействии с ПВО отражают атаки на внешнем рейде. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет.

Анастасия Донскова

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