Аксенов сообщил о работе ПВО на юго-востоке Крыма

На юго-востоке Крыма сработали системы ПВО. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым
«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.
По данным из соцсетей, БПЛА ликвидированы в окрестностях Феодосии.
Накануне силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на западе полуострова. Глава Крыма тогда сообщил, что силы флота при взаимодействии с ПВО отражают атаки на внешнем рейде. Жертв и разрушений в результате произошедшего нет.
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