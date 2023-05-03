«Есть риск бедным странам остаться без продовольствия»

Поводы для оптимизма «очень скромные», заявили в Кремле, комментируя дальнейшие перспективы зерновой сделки. Между тем 5 мая в Стамбуле пройдут переговоры Турции, России и Украины на уровне заместителей министров обороны. Речь пойдет о продлении соглашения, срок которого истекает 18 мая. Москва утверждает, что ее требования выполнены не полностью. Однако российская сторона готова к продолжению диалога. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы на положительный исход по-прежнему остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил, что так называемая зерновая сделка вполне может прекратить свое существование. Это произойдет в том случае, если предстоящая 5 мая встреча делегаций Турции, России и Украины в Стамбуле не принесет результатов. Срок соглашения, как известно, истекает 18 мая.

Хотя насчет этого велись определенные дискуссии. В частности, в Москве утверждали, что черноморская инициатива продлена лишь на два месяца, однако были разговоры о том, что на самом деле речь идет о шести месяцах. Именно такой срок предусмотрен базовым соглашением, заключенным почти год назад.

Как бы то ни было, Российская Федерация дает понять, что ее условия для продления сделки выполнены не полностью. А это значит, что есть большой риск бедным странам остаться без продовольствия. Но виноваты в этом будут, естественно, бывшие западные партнеры, которые всячески пытаются вставлять палки в колеса. Как известно, среди российских требований фактическое снятие санкций с отечественного экспорта зерна и удобрений.

И в целом желательно бы начать большие переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Можно отчасти признать, что в данный момент шансов на благополучный исход действительно немного. Но так ли все беспросветно? Обращаемся к фактам. 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. Победа действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана не выглядит бесспорной. Что ему может помочь? Правильно — лавры спасителя мира от глобального голода, который в последний момент совершит чудо, найдет в сложнейших условиях компромисс по зерну.

Собственно, для России в нынешней ситуации уход Эрдогана, конечно, не катастрофа, но чувствительное событие с большим негативным окрасом. Турция — это, по сути дела, связь с внешним миром, транспортный, энергетический и иной хаб. К слову, пишут о том, что Эрдогану дали очередную отсрочку по платежам за российский газ. К тому же впоследствии турецкий лидер, по идее, не то чтобы прямо станет должником, но как бы желательно получить от него благодарность за поддержку в трудную минуту.

Что же будет с приходом к власти турецкой оппозиции? С этим вообще ничего не понятно. Но если она будет совсем неконструктивно себя вести по отношению к России, сделку можно уже действительно не продлевать. Впрочем, события в мире нынче развиваются достаточно быстро, поэтому может статься, что все эти версии в один момент потеряют актуальность, равно как и вся зерновая сделка.

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