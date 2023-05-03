В Перми отменен концерт репера Loqiemean

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВКонтакте» / «Loqiemean | Пермь | Свобода» Фото: «ВКонтакте» / «Loqiemean | Пермь | Свобода»

В Перми отменено выступление репера Loqiemean (Романа Худякова) в рамках тура «Диполомат». Как указано на странице концерта «В Контакте», тур «отменяется по независящим от организатора и артиста причинам». Выступление было запланировано на 16 мая в концерт-холле «Свобода».

Сам исполнитель на своей странице связал отмену тура с «потоком лжи, инициированном некоторыми блогерами». Ранее на творчество Loqiemean в Генпрокуратуру РФ пожаловалась директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее мнению творчество репера нарушает «нормы федерального законодательства в области национальной безопасности и информационной безопасности детей».

Сам Роман Худяков пишет, что вместе со своей командой написал обращение в «Лигу безопасного интернета» с разъяснением ситуации. «Ведь справедливая оценка возможна только при полноте информации от обеих сторон конфликта», - отметил репер.