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Схему ливневой канализации Нижнего Новгорода разработают за 167 млн рублей

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода объявил тендер на разработку схемы сети городской ливневой канализации на 2026-2036 годы, следует из документов на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость работ оценивается в 167,2 млн руб., средства планируется выделить из муниципального бюджета в рамках программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы. В 2023 году на эти цели запланировано 15,9 млн руб., в 2024-2025 годах – по 75,6 млн руб. Схема должна быть разработана до 30 ноября 2025 года, подрядчика определят 26 мая.

Износ ливневой канализации в Нижнем Новгороде власти оценивают в 90%, после сильных ливней некоторые центральные улицы города затапливает. В 2023 году на ремонт и проектирование систем ливневой канализации выделено 185 млн руб., — почти втрое больше, чем в 2022 году.

Ранее мэр Юрий Шалабаев оценивал строительство новых ливневок в 9 млрд руб. Однако город не в состоянии единовременно вложить такой объем средств в системы водоотведения.

Владимир Зубарев

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