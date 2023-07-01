Без света и тепла, но с бронепоездом

За годы Великой Отечественной войны советские кинематографисты выпустили не менее 100 кинокартин. Чаще всего съемки шли в Казахстане, куда эвакуировали работников «Мосфильма» и «Ленфильма». Бывшие конкуренты работали вместе и сняли 33 кинокартины. Как снимали художественные фильмы во время войны — в материале «Ъ».



Фото предоставлены проектом «Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: актер Алексей Грибов, режиссер Владимир Петров, актер Владимир Дружников, исполнительница главной роли Алла Тарасова и съемочная группа фильма «Без вины виноватые», 1945 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Справа налево: актер Алексей Грибов, режиссер Владимир Петров, актер Владимир Дружников, исполнительница главной роли Алла Тарасова и съемочная группа фильма «Без вины виноватые», 1945 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Мобилизация кадров

22 июня 1941 года Верховный совет СССР объявил всеобщую мобилизацию. За первые восемь дней призвали около 5,3 млн мужчин и женщин. Бронь получили сотрудники военных производств и педагоги. Кинематографисты пошли на фронт по общим основаниям.

Например, актера Михаила Пуговкина мобилизовали с киноплощадки картины «Дело Артамоновых». Актера Владимира Зельдина призвали в танковые войска, когда съемки комедии «Свинарка и пастух» еще не завершились. Вслед за ним добровольцем на фронт записался режиссер фильма Иван Пырьев.

Всего на фронт по собственной инициативе пошли 950 сотрудников «Мосфильма», из них 146 погибли. Из-за нехватки кадров многие съемки остановили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Дело Артамоновых», 1941 год

Фото: «Мосфильм» Кадр из фильма «Дело Артамоновых», 1941 год

Фото: «Мосфильм»

Брак по звуку

Съемки комедии «Свинарка и пастух» стартовали весной 1941 года. Работу прекратили после начала войны, но через месяц решили возобновить. По воспоминаниям Владимира Зельдина, вернуть кинематографистов с фронта и закончить фильм о мирной жизни распорядился лично Иосиф Сталин. Власти решили, что для поднятия духа воюющей стране необходимы комедии.

Режиссер Иван Пырьев снимал фильм не про хронологии. В итоге все сцены за пределами столицы он завершил еще до войны, а знакомство героев на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ныне — ВДНХ) снимал во время битвы под Москвой.

Больше всего работе мешали выстрелы и сигналы воздушной тревоги. В среднем они звучали в Москве по 15–20 раз в месяц. Съемки на это время прекращали: создатели писали звук прямо на площадке, а не в студии и посторонние шумы им мешали.

Фильм «Свинарка и пастух» впервые показали в ноябре 1941 года. В 1942-м его создатели получили Сталинскую премию II степени, а в газете «Правда» вышла заметка о том, что советский народ сражается за такой мир, каким он показан в картине «Свинарка и пастух».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнители главных ролей Марина Ладынина и Владимир Зельдин на съемках фильма «Свинарка и пастух», 1941 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Исполнители главных ролей Марина Ладынина и Владимир Зельдин на съемках фильма «Свинарка и пастух», 1941 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Без конкуренции

В августе 1941 года в Казахстан эвакуировали кинематографистов студии «Ленфильм». Глава комитета по делам кинематографии при СНК СССР Иван Большаков вспоминал, что из-за сжимающегося вокруг города кольца они вывезли очень мало кинооборудования. Взять новое оказалось неоткуда, имеющиеся камеры нередко передавали операторам-документалистам на фронт. С 1941 по 1942 год число стационарных и передвижных кинокамер в стране сократилось почти втрое — с 9200 до 3512 штук.

Чтобы работа ленинградской студии не встала, в сентябре 1941 года в Казахстан вместе со всей необходимой техникой, реквизитом и костюмами эвакуировали «Мосфильм» и ВГИК. С ноября крупнейшие киностудии-конкуренты работали вместе — под вывеской Центральной объединенной киностудии художественных фильмов. В январе 1942 года, через два месяца после создания студии, на экраны вышел ее первый фильм — кинокартина Константина Юдина «Антоша Рыбкин» о кашеваре, который стал разведчиком и освободил село от фашистов.

Без электричества и тепла

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Антоша Рыбкин», 1942 год

Фото: «Мосфильм» Кадр из фильма «Антоша Рыбкин», 1942 год

Фото: «Мосфильм»

В январе 1941 года Иосиф Сталин предложил снять фильм про Ивана Грозного. Режиссер Сергей Эйзенштейн написал сценарий «Ивана Грозного» летом 1941 года и в феврале 1943 года приступил к съемкам. Историк кино Наум Клейман называет фильм «военным подвигом».

В столице Казахстана кинематографистам отдали местный кинотеатр, новый жилой дом и только что построенный Дворец культуры. Помещения своими силами переоборудовали под павильоны. Но их не отапливали, зимой, и ночью температура внутри опускалась до четырех градусов мороза. В кадре фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» иногда виден пар, который идет изо рта актеров. Многие исполнители поддевали под исторические костюмы теплые вещи, толщинки.

Съемочная группа в основном работала по ночам. В остальное время электроэнергия шла на военные заводы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: оператор Эдуард Тиссе, режиссер Сергей Эйзенштейн, исполнитель главной роли Николай Черкасов на съемках фильма «Иван Грозный», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Слева направо: оператор Эдуард Тиссе, режиссер Сергей Эйзенштейн, исполнитель главной роли Николай Черкасов на съемках фильма «Иван Грозный», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Строительство декораций тоже шло сложнее, чем до войны. Кинохудожники не могли найти ни гвозди, ни краски, ни листы фанеры. В итоге они использовали подручные материалы и местный кустарник. Из него плели твердое основание и заменяли им листы фанеры при строительстве декораций.

Премьера первой части «Ивана Грозного» состоялась в кинотеатре «Ударник» 20 января 1945 года. За нее режиссер и члены съемочной группы получили Сталинскую премию. Позже Иосиф Сталин раскритиковал продолжение картины, отметив, что Сергей Эйзенштейн «отвлекся от истории», «изобразил опричников как последних паршивцев, дегенератов». Вторая часть фильма вышла на экраны только после смерти вождя.

Подлинный реквизит и массовка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: исполнитель роли Ивана Грозного Николай Черкасов, оператор Эдуард Тиссе, режиссер Сергей Эйзенштейн и исполнитель роли молодого Ивана Эрик Пырьев на съемках фильма «Иван Грозный», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Слева направо: исполнитель роли Ивана Грозного Николай Черкасов, оператор Эдуард Тиссе, режиссер Сергей Эйзенштейн и исполнитель роли молодого Ивана Эрик Пырьев на съемках фильма «Иван Грозный», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Фильм Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны» вышел на экраны в ноябре 1944 года — за несколько месяцев до Победы. По сценарию артиллерист Василий и зенитчица Варя пообещали найти друг друга в Москве в шесть часов вечера после войны. Встреча произошла возле Каменного моста.

За первый год фильм посмотрели 26 млн зрителей. Из-за популярности картины мост превратился в место встречи фронтовиков в реальный День Победы, 9 мая 1945 года.

В первой версии сценария зенитчица Варя погибает и не приходит на Каменный мост. Но Иван Пырьев отказался от финала, который не оставляет надежды. Также режиссер предсказал, что война закончится весной — героиня пришла на свидание с сиренью.

Съемки «В 6 часов вечера после войны» частично шли на студии. Но некоторые эпизоды снимали на натуре — в недавно освобожденной от немцев Истре. В итоге киногруппе почти не пришлось дорабатывать реальные пейзажи, искать и переодевать актеров массовки. Все декорации обеспечила война: в кадре появляются реальный бронепоезд, самолет и девушки-зенитчицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cъемки фильма Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Cъемки фильма Ивана Пырьева «В 6 часов вечера после войны», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Запрос на счастье

В феврале 1941 года режиссер Константин Юдин снял фильм «Сердца четырех». Чиновники раскритиковали комедию за несерьезное настроение и «отрыв от действительности». Показы в кино немедленно отменили. Но комедию вновь достали с полки 5 января 1945 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Иван Пырьев (справа) и исполнитель главной роли Евгений Самойлов на съемках фильма «В 6 часов вечера после войны», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Режиссер Иван Пырьев (справа) и исполнитель главной роли Евгений Самойлов на съемках фильма «В 6 часов вечера после войны», 1944 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

После тяжелых лет войны зрители ждали именно веселые и легкие сюжеты. По итогам года фильм оказался одним из лидеров проката: «Сердца четырех» посмотрели 19,4 млн зрителей.

Свой новый фильм, «Близнецы», Константин Юдин снимал в конце войны и посвятил его потерявшимся детям и сиротам. Премьера прошла 21 декабря 1945 года. Критики и чиновники снова называли комедию пошлой и откровенно неудачной. Но зрители поддержали фильм ногами — «Близнецы» за год посмотрели чуть менее 19 млн человек.

Над оптимистическим кино работал не только Константин Юдин. В конце войны также снимали комедию Семена Тимошенко «Небесный тихоход» и фильм Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро «Золушка».

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Венецианские призы

Военное кино из СССР отметили и международные кинофестивали. Фильм Владимира Петрова «Без вины виноватые» поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. Несмотря на то что съемки шли во время войны, премьера мелодрамы состоялась после ее завершения — 21 сентября 1945 года. В Советском Союзе фильм стал лидером проката. Его посмотрели около 28,9 млн зрителей за год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Людмила Целиковская (справа) на съемках фильма Константина Юдина «Близнецы», 1945 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Актриса Людмила Целиковская (справа) на съемках фильма Константина Юдина «Близнецы», 1945 год

Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Вскоре «Без вины виноватые» показали на Венецианском фестивале 1946 года. Киносмотр провели впервые за три года — из-за войны организаторы сделали перерыв. В Венеции лидер советского проката получил латунный приз. В общей сложности жюри тогда медалями отметили семь художественных фильмов из СССР.

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Центральная объединенная киностудия прекратила свое существование во второй половине 1944 года, когда фронт отодвинулся от столиц, а «Мосфильм» и «Ленфильм» вернули домой. Покидая Казахстан, кинематографисты оставили там много техники. В дальнейшем она помогла развить местный кинематограф. Всего в годы войны открыли четыре новые студии: «Казахфильм», «Киргизфильм», «Литовскую киностудию» и «Таллинфильм».

Игнат Воронцов