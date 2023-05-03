Уголовное дело возбудили по факту гибели двух человек при пожаре в деревне Старая Бисарка в Удмуртии

В Сарапульском районе Удмуртии по факту гибели двух человек при пожаре в деревне Старая Бисарка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, тела 35-летней женщины и 62-летнего мужчины обнаружили при ликвидации возгорания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, возгорание произошло 3 мая около 11:00. Огонь повредил двухквартирный жилой дом, строения на шести дачных хозяйствах, два склада и зернохранилище.

В рамках расследования устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, о гибели двух человек сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. По их данным, тела погибших обнаружили в двухквартирном доме по улице Клубная. Предварительной причиной смерти называют угарный газ.