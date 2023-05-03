При пожаре в деревне Старая Бисарка в Удмуртии погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, тела погибших обнаружили в двухквартирном доме по улице Клубная. Предварительной причиной смерти называют угарный газ.

Отмечается, что пожар локализовали в 16:08.

Напомним, пройденная огнем площадь составила больше 1 тыс. кв. м, выжженной травы — 100 га. Огонь повредил двухквартирный жилой дом, строения на пяти дачных хозяйствах, а также два неэксплуатируемых склада и зернохранилище.