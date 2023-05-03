Более 60 общественных пространств благоустроят в Петербурге

В Санкт-Петербурге в 2023 году благоустроят более 60 общественных пространств. Об этом рассказал 3 мая в своем Telegram-канале вице-губернатор города Анатолий Повелий.

С его слов, обновление ожидает сад Лидии Клемент в Адмиралтейском районе. Установка фонарей и увеличение садовых диванов произведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Помимо этого, реконструкции ожидает детская игровая зона. Вокруг высадят липы, клены, черёмуху, сирень, спирею и другие растения.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что почти шесть миллионов цветов высадят в Петербурге в этом году.

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