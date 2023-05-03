Кудерметова обыграла третью ракетку мира Пегулу в четвертьфинале WTA-1000

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинальном матче турнира WTA-1000 в Мадриде — 2:1 (6:4, 0:6, 6:4). Игра длилась 2 часа 5 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Кудерметова

Фото: Juan Medina, Reuters Вероника Кудерметова

Фото: Juan Medina, Reuters

Кудерметова (13-е место в рейтинге WTA) сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. У Пегулы (3-е место) — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира в Мадриде Кудерметова сыграет с победителем пары Ига Свёнтек (Польша)—Петра Мартич (Хорватия).

WTA Mutua Madrid Open проводят на грунте. Призовой фонд турнира превышает $7,6 млн.

Григорий Лейба