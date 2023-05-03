Русская миледи

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, что известно о жизни баронессы и ее знакомстве с Максимом Горьким.

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Максим Горький в Горках сегодня. Здесь он провел свои последние дни, здесь же как-то странно умер. Так что до сих пор некоторые исследователи задаются вопросом: а не помог ли кто буревестнику революции отправиться в мир иной?

В этой связи часто упоминается Мария Закревская, которую называли «красной Матой Хари», «русской миледи» и так далее. Говорят, она была у писателя перед самой его кончиной. Фигурируют в этой истории и стакан, в котором мог быть яд, и чемодан документов — все это загадочным образом исчезло, как только она ушла, а Горький умер.

Мария Закревская не была писаной красавицей, но именно в нее, а не в красавиц были влюблены известные мужчины того времени. Герберт Уэллс, оставивший ей часть своего состояния, вспоминал, что да, у нее был кривой нос, она была не слишком опрятна, чересчур быстро ела, проглатывая большие куски. Но, пишет он, «всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных».

С Горьким ее познакомил Корней Чуковский. Был тогда крупный шпионский скандал, а Закревская состояла в любовницах у Брюса Локкарта, главы британской дипмиссии. После скандала ее, как после взрыва, отбросило работать в издательство. Там и произошло знакомство. Вот что пишет Чуковский: «Как ни странно, Горький хоть и не говорил ни слова ей, но все говорил для нее, распустил весь павлиний хвост». Очень скоро она стала его секретарем, и всем пришлось подвинуться — и семье, и бывшей пассии, революционной актрисе Марии Андреевой. Его дом называли борделем, но она навела там порядок.

Потом они вместе жили в Италии — неслучайно считалось, что весь итальянский архив Горького хранился у нее. Ей он посвятил роман-эпопею «Жизнь Клима Самгина», но все равно не удержал, и она уехала в Англию к другому мужчине своей жизни — писателю Герберту Уэллсу. Марию Закревскую называли агентом пяти разведок, говорили, что «Камасутру» она знает лучше, чем «Отче наш», утверждали, что Россию она несколько раз посещала нелегально, в том числе перед смертью Горького. Кем была Закревская, неизвестно. На деле ее до сих пор стоит гриф «совершенно секретно».