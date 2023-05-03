Время ожидания въезда на Крымский мост сократили до часа с четвертью

Время ожидания для автомобилей, въезжающих на Крымский мост сократили до 1 часа 15 минут. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Целевой показатель прохождения моста — один час, поскольку именно это позволит обеспечить требуемую пропускную способность для комфортного передвижения легкового транспорта»,— говорится в сообщении.

В пик курортного сезона мост должны пересекать до 30 тыс. автомобилей в обе стороны, как отметил глава республики.

Как ранее сообщили в управлении ведомственной охраны Минтранса России, к майским праздникам на подъездах к мосту организуют работу 84 дополнительных точек досмотра. Со стороны Краснодарского края будут функционировать 44 дополнительных пункта досмотра, со стороны Крыма — 40.

Анастасия Донскова

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