К майским праздникам на подъездах к Крымскому мосту откроют 84 дополнительных точек досмотра пассажиров и багажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Керченского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России» Юрия Никулина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Он отметил, что сейчас на площадке со стороны Краснодарского края завершают установку оборудования. Работу пунктов досмотра запустят 27 апреля, на следующий день будут работать все точки. Со стороны Кубани организуют 44 досмотровых точки, со стороны Крыма – 40.

На площадках для досмотра автомобилей с минимальной загруженностью также установили дополнительные рентгенотелевизионные установки и модули со стационарными металлодетекторами. Чтобы оптимизировать досмотр машин транспортные потоки разделят на три категории. В одну полосу будут пускать автобусы с пассажирами, во вторую - машины с максимальной загруженностью и в третью - автомобили с маленьким количеством багажа.

Кроме того, перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани для туристов установят информационный центр. Его сотрудники будут оперативно реагировать на все ситуации на мосту, решать сложные, в том числе конфликтные, ситуации, а также информировать и консультировать туристов.

Татьяна Ручкина

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