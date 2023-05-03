Боррель предложил вводить санкции за коррупцию

Еврокомиссия (ЕК) представила комплекс мер по борьбе с коррупцией в странах Евросоюза, а также механизм введения санкций против проявлений коррупции по всему миру, который предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Уточняется, что борьба с «серьезными актами коррупции» по всему миру будет реализована с помощью введения санкций в рамках Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС. «Мы посылаем четкий сигнал: ЕС не готов вести дела с теми, кто занимается коррупцией, где бы это ни происходило»,— приводит пресс-служба ЕК слова господина Борреля.

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС — это механизм ведения общей организованной внешней политики странами Евросоюза, которая касается, в частности, торговой и коммерческой политики союза, а также финансирования третьих стран.

ЕК также опубликовала проект мер для борьбы с коррупцией внутри Евросоюза. Среди них, в частности, создание сети ЕС, которая объединит работу правоохранительных органов, органов государственной власти и других заинтересованных сторон. Эта сеть будет разрабатывать практические руководства по борьбе с коррупцией, а также создаст карту областей ЕС с высоким коррупционным риском.

Для модернизации существующей антикоррупционной правовой базы Еврокомиссия также представила Директиву по борьбе с коррупцией. В документе предлагается, в частности, повысить осведомленность о коррупции путем проведения просветительских кампаний, обеспечить подотчетность государственного сектора в странах ЕС, а также создать специализированные антикоррупционные органы.

Кроме того, директива предлагает согласовать все уголовные статьи о взяточничестве, а также включить в антикоррупционное законодательство статьи о незаконном присвоении, злоупотреблении влиянием в корыстных целях, злоупотреблении служебным положением и препятствовании правосудию и незаконном обогащении. Согласно документу, также предлагается повысить наказания за совершение коррупционных преступлений.

ЕК с помощью директивы хочет обязать государства—члены ЕС содействовать работе правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, предоставляя им все необходимые для этого инструменты. Страны ЕС должны будут обеспечить беспрепятственное лишение неприкосновенности для фигурантов антикоррупционных дел, а также ввести минимальные правила в отношении срока давности по коррупционным преступлениям.

Прежде чем предложенный комплекс мер по борьбе с коррупцией внутри ЕС будет закреплен в законодательстве, его должен принять Европарламент и Совет ЕС. При этом для принятия санкционного режима ОВПБ против коррупции достаточно будет одобрения Совета ЕС.

Пресс-служба ЕК отметила, что предложенный комплекс мер разработан в рамках выполнения обязательств президента комиссии Урсулы фон дер Ляйен, о которых она заявила 14 сентября 2022 года. Согласно статистике, которую приводит ЕК, коррупция обходится Евросоюзу не менее чем в €120 млрд в год. По данным исследования Eurobarometer, в 2022 году около 68% опрошенных жителей ЕС считали, что коррупция широко распространена в их стране, и только 31% респондентов заявили, что их страна успешно справляется с коррупцией.

Эрдни Кагалтынов