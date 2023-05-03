В Петербурге задержали 16-летнего подростка за убийство 13-летней

Следственный комитет задержал 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы, пропавшей несколькими днями ранее. Мальчик дал признательные показания и показал, где находится тело, сообщили 3 мая в пресс-службе ГУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, вечером 30 апреля 13-летняя учащаяся 7 класса средней школы в Красногвардейском районе не вернулась домой, 1 мая мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы об исчезновении дочери. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники изучили круг общения пропавшей и вышли на социальные сети 16-летнего подростка, где он рассказал об убийстве.

После прибытия полицейских домой к подозреваемому 9-классник дал признательные показания. Школьник рассказал, что совместно со своей 15-летней знакомой он выбрал их общую знакомую для убийства без какого-либо мотива. Они заранее выкопали яму в лесу у Парголово для последующего захоронения, а 30 апреля пригласили девочку туда на пикник. После этого 16-летний нанес ряд ударов молотком по голове, а затем поместил тело в яму.

Как отмечают в СК, несовершеннолетние отвечали матери девочки с ее телефона, чтобы ввести ее в заблуждение относительно местонахождения дочери. После убийства они разбили телефон и выбросили его в ту же яму.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств. Решается вопрос избрания меры пресечения и предъявления обвинения. Руководство ГСУ СК России по Петербургу взяли дело под особый контроль.

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