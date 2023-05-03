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Пожар в деревне Старая Бисарка в Удмуртии частично локализовали

Пожар в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе Удмуртии частично локализован, сообщил во «ВКонтакте» председатель правительства региона Ярослав Семенов. В настоящее время пожарные заканчивают тушить два дома на одной из улиц населенного пункта, протянут магистральный водопровод из ближайшего водоема.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии, пройденная огнем площадь составила больше 1 тыс. кв. м, выжженной травы — 100 га. Огонь повредил двухквартирный жилой дом, строения на пяти дачных хозяйствах, а также два неэксплуатируемых склада и зернохранилище.

В тушении задействовано больше 100 человек и 30 единиц техники, а на место дополнительно следуют 89 человек и 14 единиц техники. В тушении помогают, в том числе, местные жители. Для мониторинга обстановки используют беспилотные авиационные системы.

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