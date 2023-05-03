Частные дома и зернохранилища загорелись в деревне в Сарапульском районе Удмуртии

Сегодня, 3 мая, около 11:45 в деревне Старая Бисарка в Сарапульском районе Удмуртии произошел пожар. В настоящее время, горят дома и надворные постройки на пяти участках, три неэксплуатируемых здания зернохранилищ и сухая трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Ситуация усложняется из-за сухой и ветреной погоды. На место происшествия пожар тушат более 80 человек и 30 единиц техники, а также задействованы аэромобильная группировка и инженерная техника для проведения опашки.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. О пострадавших не сообщается.