В самарском ТЦ «Мега» открылись магазины DUB, Vilet и MAAG на месте ушедших брендов

В Самаре в ТЦ «Мега» 3 мая открылись магазины DUB, Vilet и MAAG. Бренды DUB и Vilet в Самаре сейчас представлены только в ТЦ «Мега». Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

«DUB, Vilet и MAAG в МЕГЕ Самара расположены в галерее справа от центрального входа за Вкусным бульваром. Готовится к открытию также магазин Ecru. Четыре бренда займут в МЕГЕ Самара общую площадь более 3,1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

В прошлом году международные бренды Pull&Bear, Stradivarius, Zara и Bershka покинули Россию. В Самаре помимо «Меги» открытие новых брендов анонсировано в ТРК «Космопорт».

Сабрина Самедова