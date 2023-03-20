Госдолг Удмуртии стал больше еще на 3,3 млрд рублей за февраль

Государственный долг Удмуртии на 1 марта составил 75,26 млрд руб., увеличившись за месяц на 3,3 млрд руб. Такие данные представило министерство финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в феврале со счета бюджета Удмуртии и муниципальных образований планировалось к списанию 3,3 млрд руб. излишне уплаченных налогов. Для недопущения кассового разрыва регион получил бюджетный кредит от управления Федерального казначейства по республике на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Удмуртии в размере 3,3 млрд руб. по ставке 0,1% годовых. Срок — до 20 декабря 2023 года.

Так, в структуре госдолга республики бюджетные кредиты составляют 93% или 70,26 млрд руб. Ставка — 0,1% годовых. Обязательства по ценным бумагам составляют 7% от объема госдолга или 5 млрд руб., ставка — 10,5% годовых.

Просроченная задолженность по государственному долгу Удмуртии и расходам на его обслуживание отсутствует.