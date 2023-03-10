Определены сроки завершения реставрации самарского «Дома со слонами»

Все реставрационные работы на даче купца Головкина в Самаре планируется полностью закончить в 2024 году. Благоустройство прилегающей к ней территории завершится в 2025 году. Об этом сообщается на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

«Принято решение, что восстанавливается не только само здание, а будет благоустроена вся территория. В том числе приводятся в порядок три скульптуры и фонтан. Что же касается спуска к Волге, то он будет сделан за счет средств города. Данные проекты находятся в стадии разработки»,– говорится в сообщении.

Фото: hinshtein.ru

В общей сложности на все работы будет направлено около 200 млн руб. Работы ведутся на средства федерального бюджета по партийному проекту «Единой России» «Историческая память».

В 1908-1909 году купец Константин Головкин возвел на берегу Волги по своему проекту дачу со скульптурами слонов из цемента. Она известна как «Дом со слонами». Здание располагается на ул. Советской Армии, 292.

Ранее объект находился в муниципальной собственности, позже он был передан в федеральную. Также здание было закреплено за Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ).

Сотрудники вуза создали концепцию дальнейшего использования дачи купца Головкина. В частности, на ее территории планируется открыть Международную школу молодых архитекторов.

Ранее представители российского военно-исторического общества предложили установить в Самаре памятник писателю Алексею Толстому (1883 – 1945). В настоящее время в качестве возможных площадок для монумента в городе рассматриваются несколько локаций, одна из них находится на спуске на ул. Некрасовской.

Георгий Портнов