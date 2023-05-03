В Ярославле перераспределили деньги на дооснащение новой поликлиники

Правительство Ярославской области направит 160,6 млн руб. на дооснащение строящейся детской поликлиники ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» на улице Попова. Постановление об этом подписал врио губернатора области Андрей Колядин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство поликлиники в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Строительство поликлиники в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Постановление предполагает перераспределение средств со статьи «Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства за счет средств областного бюджета» на статью «Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения». Иначе говоря, дооборудованием поликлиники будет заниматься уже не подрядчик, а само лечебное учреждение.

Строительство поликлиники по национальному проекту «Жилье и городская среда» ведет ГК «ЕКС». Первоначально планировалось открыть объект в 2021 году, но сроки неоднократно переносились. Как заявил в ходе прямой линии в апреле 2023 года губернатор Михаил Евраев, последние трудности были связаны с поставками оборудования из-за санкций. Глава региона пообещал, что поликлиника откроется в июле.

Антон Голицын