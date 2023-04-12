Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новая детская поликлиника в Ярославле откроется в июле

Новая детская поликлиника на улице Попова в Ярославле откроется в июле 2023 года. Об этом в ходе прямой линии 12 апреля заявил губернатор Михаил Евраев.

Детская поликлиника в Ярославле

Детская поликлиника в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Детская поликлиника в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам губернатора, задержка с началом работы поликлиники связана с трудностями при поставках оборудования, вызванных санкциями. Сейчас эти вопросы решены.

«Я рассчитываю, что в июле поликлиника откроет свои двери»,— сказал губернатор.

Поликлиника, построенная по национальному проекту "Жилье и городская среда", должна была открыться в 2021 году. Впоследствии сроки открытия неоднократно сдвигались.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...