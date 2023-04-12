Новая детская поликлиника в Ярославле откроется в июле

Новая детская поликлиника на улице Попова в Ярославле откроется в июле 2023 года. Об этом в ходе прямой линии 12 апреля заявил губернатор Михаил Евраев.
Детская поликлиника в Ярославле
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По словам губернатора, задержка с началом работы поликлиники связана с трудностями при поставках оборудования, вызванных санкциями. Сейчас эти вопросы решены.
«Я рассчитываю, что в июле поликлиника откроет свои двери»,— сказал губернатор.
Поликлиника, построенная по национальному проекту "Жилье и городская среда", должна была открыться в 2021 году. Впоследствии сроки открытия неоднократно сдвигались.