В Курганской области в ДТП с рейсовым автобусов пострадали 11 человек

На трассе Курган – Цилнное перевернулся рейсовый автобус. Пострадали 11 человек, в том числе двое детей, сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале

По данным департамента здравоохранения региона, на месте дорожно-транспортного происшествия работали шесть бригад скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в медучреждения Кургана – областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста и больницу скорой помощи. Один из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии и шестеро с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Двое с легкими ранениями проходят амбулаторное обследование в травматологическом пункте.

По поручению губернатора Вадима Шумкова, в больницы выехало руководство регионального департамента здравоохранения.