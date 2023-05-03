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Коммерсантъ FM
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Хоккейный клуб «Амур» возглавил Андрей Мартемьянов

Андрей Мартемьянов занял пост главного тренера хабаровского клуба «Амур», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщил губернатор края Михаил Дегтярев. Соглашение с тренером рассчитано на год.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Новый главный тренер приступает к своим обязанностям с этого дня. Первоочередная задача — комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина»,— написал господин Дегтярев в Telegram.

60-летний Андрей Мартемьянов сменил Вадима Епанчинцева, который возглавлял команду с 2022 года. Андрей Мартемьянов уже был главным тренером «Амура» в 2016–2018 годы. Также он возглавлял екатеринбургский «Автомобилист» (2007–2009, 2018–2020), новосибирскую «Сибирь» (2021–2023).

«Амур» в прошедшем сезоне не смог выйти в play-off и занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Лаура Кеффер

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