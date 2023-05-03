Минэкономики и Минфин изучают создание стимулов для выхода бизнеса СКФО из тени

Глава Минэкономики Максим Решетников провел совещание правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Он заявил, что ведомство совместно с Минфином обсуждает введение дополнительных стимулов, в том числе налоговых, для выхода бизнеса в СКФО из тени.

По словам господина Решетникова, в округе сохраняются высокий по сравнению со среднероссийским уровень безработицы и теневой сектор. Министр считает, что в СКФО не хватает «действенных стимулов для выхода бизнеса и работников из тени». «У нас есть все-таки идея дополнительно с Минфином подумать над мероприятиями, которые бы стимулировали легализацию в отраслях с высокой долей теневого сектора и высокой занятостью, в том числе посмотреть практику налоговых режимов, которые у нас в других регионах эффективно работают, что-то в части сюда перенести»,— сообщил он (цитата по ТАСС).

В середине апреля прошла совместная коллегия Минфина и Минэкономики, которая зафиксировала переход властей от антикризисной программы поддержки экономики к достижению национальных целей развития и к постепенной нормализации бюджетного процесса. В этой конструкции правительство вновь рассчитывает на частную инициативу и вложения компаний, называя поддержку бизнеса одним из своих приоритетов. При этом Минфин намерен ужесточить контроль за эффективностью уже выданных льгот.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет расписали на двоих».

Лаура Кеффер