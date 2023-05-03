МВФ: бюджет Саудовской Аравии будет дефицитным при цене нефти ниже $80 за баррель

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что власти Саудовской Аравии не сумеют сбалансировать бюджет, если нефть будет стоить ниже $80 за баррель, пишет Bloomberg. По подсчетам фонда, безубыточная цена на саудовскую нефть в 2023 году составит $80,9 за баррель. Королевство рискует вернуться к бюджетному дефициту после первого за почти десятилетия профицита, полагают в МВФ.

С учетом текущих прогнозов по котировкам, дефицит бюджета королевства по итогам 2023 года составит 1,1% от ВВП, полагают в МВФ. Аналитики Bloomberg Economics также отмечают, что Саудовской Аравии для выполнения всех обязательств и обеспечения соцпрограмм требуется цена на нефть выше $80 (возможно, ближе к $100) за баррель.

Власти Саудовской Аравии прекратили раскрытие прогноза по нефтяным доходам, отмечает Bloomberg. Тревожный прогноз по бюджету, считает издание, мог повлиять на «неожиданное решение» о сокращении добычи нефти, принятое королевством совместно с ОПЕК. В МВФ полагают, что складывающаяся ситуация подвигнет власти Саудовской Аравии к диверсификации экономики.

Об актуальной динамике цен на энергосырье — в материале «Ъ» «Цены тормозят о мировую экономику».

Григорий Лейба