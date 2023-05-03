Квартиры в новостройках Новосибирска стали продаваться на 38% быстрее

Сроки экспозиции объявлений о продаже квартир в новостройках Новосибирска сократились на 38%. В марте 2023 года относительно марта 2022-го время реализации первичного жилья сократилось в городе со 133 до 82 дней, говорится в аналитике «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Быстрее всего в марте 2023 года продавались студии (63 дня). Дольше всего реализация отмечена в сегменте многокомнатных квартир, срок экспозиции которых составил 127 дней.

«За год покупательская способность россиян не выросла, а цены на недвижимость стагнируют и околонулевые ставки по ипотеке отменили. Люди притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты», - говорится в отчете экспертов.

Петербург стал городом с самыми долго продаваемыми новостройками — в марте 2023 года квартиры на первичном рынке продавались в среднем 291 день. Причем на втором месте с большим «отрывом» оказалась Казань, где квартиры продаются за 202 дня.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что по ряду регионов Сибири за три прошедших года – периода действия льготной ипотечной программы – доля доступного жилья сократилась как минимум на 24%. Средний бюджет на покупку вырос почти в два раза, а стоимость квадратного метра в полтора раза, подсчитали аналитики ЦИАН в апреле 2023 года.

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Лолита Белова