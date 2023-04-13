За три года льготной ипотеки доля доступного жилья в Сибири снизилась минимум на 24%

По ряду регионов Сибири за три прошедших года – периода действия льготной ипотечной программы – доля доступного по льготной ипотеке жилья сократилась как минимум на 24%. Средний бюджет на покупку вырос почти в два раза, а стоимость квадратного метра в полтора раза, подсчитали аналитики ЦИАН в апреле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

К примеру, в Омске доля доступного жилья по льготной ипотеке к 2023 году уменьшилась на 30% (от 100% в 2020 году до 70% в 2023-м), средний бюджет вырос на 126% (от 2,2 млн руб. до 4,9 млн руб.). Стоимость квадратного метра в городе стала больше на 167% - с 44,5 тыс. руб. за кв. м до 118,7 тыс. Омск вошел в число городов с наибольшим ростом цен на жилье среди регионов России. При этом средняя площадь объектов, оформленных по льготной кредитной программе, сократилась на 1% - с 48,6 кв. м до 48,2 кв. м.

В Красноярске в 2023 году только 66% из общего объема жилья попали под льготную ипотеку, три года назад этот объем достигал 94%. Средняя площадь, доступная по льготной ипотеке, в городе составила 47,7 кв. м, что на 14% меньше, чем в 2020 году (55,2 кв. м). Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке достигла 118,8 тыс. руб. за кв. м, это на 68% больше, чем три года назад (70,8 тыс. руб. за кв. м). Средний бюджет на покупку жилья в Красноярске к 2023 году увеличился на 43% с 3,9 млн руб. до 5,5 млн руб.

В Новосибирске доля доступного по льготным ипотечным программам квартир за три года сократилась на 24%, сегодня она в общей структуре занимает лишь 69%, тогда как в 2020-м – 93%. Бюджет, который жители тратят на покупку жилья в рамках этой программы, увеличился на 22% - с 3,8 млн руб. до 4,6 млн руб. Средняя стоимость жилья выросла в этот период на 68% (с 71,2 тыс. руб. за кв. м до 119,3 тыс. руб. за кв. м). Средняя площадь, доступная по льготной ипотеке, в городе уменьшилась на 25% - до 41,1 кв. м (в 2020 году она составляла 54,4 кв. м).

Программа льготной ипотечной программы начала действовать три года назад – в апреле 2020 года. «За этот период цены на жилье в целом по России выросли на 82%, а доля доступных по программе квартир сократилась с 92% до 70%, ежемесячный платеж по кредиту вырос в два раза», - указывают аналитики ЦИАН.

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Лолита Белова