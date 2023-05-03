Мобильный пункт агитации для участия в СВО появился в центре Нижнего Новгорода

Агитационная палатка, приглашающая нижегородцев в возрасте до 50 лет принять участие в специальной военной операции на Украине, появилась на Театральной площади в Нижнем Новгороде. Из громкоговорителей по несколько часов в день звучат агитационные ролики. По словам агитатора, кампания идет под эгидой Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В марте стало известно, что перед Нижегородской областью поставлена задача до конца года набрать 10 тыс. добровольцев для участия в СВО.

Редакция «Ъ-Приволжье» направила запрос в администрацию города с вопросом о том, согласовано ли проведение публичный агитационных мероприятий.

Ранее нижегородский обком КПРФ заявил, что ему отказали в проведении мероприятий к 1 мая под предлогом опасности распространения COVID-19. По словам коммунистов, им не согласовали проведение митинга и автопробега, а также одиночных пикетов с использованием агитационных палаток.

В мэрии утверждают, что не все мероприятия КПРФ остаются без согласования. В частности, городская администрация согласовала митинг и автопробег ко дню рождения Владимира Ленина 22 апреля.

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Андрей Репин