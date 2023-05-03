Хедлайнером на Ural Music Night станет группа Billy's band

На музыкальном фестивале Ural Music Night 23 июня в Екатеринбурге («Уральская ночь музыки») одним из хедлайнеров станет петербургская группа Billy's band, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, новый состав группы сыграет лучшие композиции в стиле "романтического алкоджаза". Блюз, фолк, джаз и рок соединятся в их выступлении. Также хедлайнерами музыкального фестиваля станут Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Валерий Сюткин. Всего на «Уральской ночи музыки» выступят более 140 музыкальных групп.

Ural Music Night — международный музыкальный фестиваль, придуманный Евгением Горенбургом. С 2015 года он традиционно проходит в Екатеринбурге в конце июня. В нем задействованы десятки концертных площадок, на которых выступают сотни музыкантов разных стилей и направлений. В 2022 году на 100 сценах в Екатеринбурге выступили почти 3 тыс. музыкантов, мероприятие впервые посетили больше 300 тыс. гостей.

Полина Хабарова

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