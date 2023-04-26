Музыка с патриотическим уклоном

В фестивале Ural Music Night (Уральская ночь музыки) примут участие более 140 музыкальных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов России, а также из Сербии. Они представят абсолютно разные жанры: от экспериментального метала в исполнении Okapi Busdriver до новоорлеанского джаза 1930-х от Kickin’Jass Orchestra. Хедлайнерами станут Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и Валерий Сюткин. По прогнозам организаторов, на фестивале ожидается более 100 тыс. зрителей и участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ural Music Night

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ural Music Night

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ural Music Night пройдет 23 июня с 18:00 до 00:00. Он начнется возле Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) с выступления оркестра «Лицей-камерата», руководителю и дирижеру которого Вольфу Усминскому в этом году исполнится 93 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь 1905 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Площадь 1905 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Центральная площадка фестиваля — «Магистерия» — будет развернута на площади 1905 года. На ней выступит джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. По словам директора Уральской специальной музыкальной школы Эльвиры Архангельской, это единственный коллектив Свердловской области, который уже второй раз приглашается на Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева. К хору присоединятся джазовая и академическая солистки.

Кроме того, на площади 1905 года выступят камерный оркестр «B-A-C-H», хор «Доместик» имени Валерия Копанева, музыкальное трио в классическом джазовом составе Guillo и Kle2Go, квартет гитар «Евразия» (объединяет музыкантов из Новосибирска, Казани и Екатеринбурга), джазовый дуэт Александра Титова и Рафа Минеева, звонарь из Ярославля Владимир Дегтярев и другие.

В центре музыкальной программы — сочинение британского композитора Карла Дженкинса, который написал несколько крупных вокально-симфонических сочинений, «Месса мира». «Смысл "Мессы мира" Дженкинса — объединение людей всех народов, всех национальностей, всех культур. Композитор объединяет такие этники, как арабская, африканская, азиатская, славянская, европейская. Он выдумывает язык, иногда используя другие языки, латинские тексты. Все это создается как некое действо, объединяющее мир, объединяющее всех людей, разговаривающих друг с другом, с Богом и с самими собой», - прокомментировала госпожа Архангельская. Она добавила, что в финале программы прозвучит «Вокализ» Сергея Рахманинова в честь 150-летия композитора и части из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Организатор фестиваля Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Организатор фестиваля Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам директора фестиваля Ural Music Night Евгения Горенбурга, на фестиваль было подано 2250 заявок. Эксперты отобрали более 140 исполнителей. По его словам, будет задействовано более 100 площадок, трансляции будут вестись как минимум с 12 из них.

«Мы живем в крайне непростое время, и у нас будет патриотическая площадка. Как мне кажется, самая патриотичная музыка — это рок-музыка»,— отметил господин Горенбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вадим Самойлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Площадка будет называться Rock Ural Music, она будет организована около «Черного тюльпана». На ней выступят группа «Зверобой», Юлия Чичерина, Вадим Самойлов и другие.

Фестиваль завершится выступлением российского певца Валерия Сюткина на Октябрьской площади.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В прошлом году фестиваль объединил более 100 тыс. зрителей и артистов, а его бюджет составил 84 млн руб.

Анастасия Таначева