Голодное искусство

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как тиражный арт-объект Comedian дважды съели посетители выставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Банан Каттелана не дает покоя профессионалам от искусства. Все новостные агентства облетела новость, что его снова сожрали. Напомню, инсталляция знаменитого итальянского скульптора-провокатора Маурицио Каттелана, которая называется Comedian (переводится обычно как «комик»), представляет собой настоящий банан, приклеенный к стене широким скотчем. Между прочим, цена этого тиражного произведения — автор и не скрывает, что их у него несколько, — на ярмарке Art Basel Miami Beach в 2019 году на стенде международной галереи Perrotin составляла $120 тыс.

Я видел много работ Каттелана — люблю его игры с зеркалами, например, когда он проводил видеофиксацию селфи в отражающихся зеркалах, которые он разбивает кувалдой. Москвичи могут помнить его участие в грандиозной экспозиции современного искусства из Фонда Louis Vuitton в ГМИИ имени Пушкина перед пандемией. Тогда в вестибюле галереи художников XIX-XX веков висела его половина лошади, вылезающая из стены или потолка (вот уж не помню, у него и так, и так бывало).

Но в новостные сводки он стал попадать только с бананом-«комиком». В 2019-м в Майами на Art Basel как бы случайно забрел не менее известный американский художник Дэвид Датуна (родом, к слову, из Тбилиси). Он сорвал банан и съел его. А потом назвал это перформансом «Голодный художник» и заявил: «Обожаю Маурицио Каттелана и по-настоящему люблю эту инсталляцию. Кроме того, это очень вкусно».

Каттелан, кстати, был вообще не против, и мы все решили, что это их общая придумка. Как говорится, история в первый раз повторяется в виде трагедии, во второй — в виде фарса. Интересно, что было на этот раз, когда в Сеуле в художественном музее Leeum банан съел кореец. Выяснилось, что студент-искусствовед Сеульского национального университета по имени Но Хён Су «пропустил завтрак и был голоден». Интересно, знает ли Но о своем, увы, уже ушедшем предшественнике Датунашвили…