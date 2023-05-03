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Ашот Мирзоян назначен директором МКП «Ростгорсвет»

Директором муниципального казенного предприятия (МКП) «Росгорсвет» назначен Ашот Мирзоян, сообщил в ходе расширенного планерного совещание и.о. главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников.

Ашот Мирзоян занял должность в соответствии с распоряжением главы администрации Алексея Логвиненко с 24 апреля.

Прежний директор предприятия Антон Рачков был задержан правоохранительными органами 5 марта текущего года по подозрению в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ) в размере 1 млн руб. Предположительно, подозреваемый получил деньги в обмен на возможность заключения договора вне конкуренции. Сейчас Антон Рачков находится под арестом.

Анастасия Назарова

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