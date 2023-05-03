Власти Тамбовской области хотят объединять промпредприятия в кластеры

Правительство Тамбовской области заинтересовано в создании в регионе промышленных кластеров, сообщили в его пресс-службе по итогам обсуждения проекта в ходе практической сессии, проведенной облправительством совместно с ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В облправительстве пояснили, что создание кластера необходимо для предоставления бизнесу дополнительной господдержки от Минпромторга РФ. Вошедшим в проект промпредприятиям министерство сможет выделять субсидии в размере до 50% от средств, затраченных на развитие производства. Также возможно предоставление льготных кредитов под 3-5% годовых на срок до 15 лет, обнуление ставки по налогу на прибыль и снижение страховых взносов, сокращение видов государственного контроля надзора.

Для получения преференций необходимо, чтобы «не менее пяти компания объединили усилия в кластере», затем его должен внести в свой реестр Минпромторг, сообщили в облправительстве

Подробности о возможных участниках проекта и профиле их бизнеса власти пока не раскрывают, отмечая, что это должна быть «группа взаимосвязанных компаний, поставщиков и организаций, обеспечивающих их деятельность».

«Основная цель создания кластера — концентрация усилий малого, среднего и крупного бизнеса, органов государственной власти, ассоциаций и общественных объединений, финансовых и научно-исследовательских организаций, а также образовательных учреждений для эффективной реализации инновационного и научно-технологического потенциала отраслей индустриальной промышленности»,— сообщили в облправительстве.

Глава Тамбовской области Максим Егоров ранее на встрече с замглавы Минпромторга сообщал, что в 2022 году промышленный сектор региона на 115% увеличил отгрузки продукции в денежном выражении в сравнении с итогами 2021-го. Показатель достиг 241 млрд руб.

Над созданием промышленных кластеров власти Тамбовской области, напомним, задумались с 2022 года, когда стало известно о сложностях с реализацией в регионе формата индустриальных парков. В частности, инвесторы отказались от реализации большинства проектов, заявленных в трех созданных парках. Все резиденты парка «Уварово» обанкротились, и власти решили не искать новых. Частный «Dega-Тамбов» не был создан вовсе, а «Котовск» переориентировался с промышленности на строительство одного крупного логоцентра для Wildberries. Общий объем инвестиций в рамках нереализованных проектов мог бы превысить 25 млрд руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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